Erzurum Havalimanı Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzurum Havalimanı Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Erzurum Havalimanı Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Erzurum Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır, üç kişi yaralandı. Kazaya iki aracın karıştığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Havalimanı yolunda kaza: 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

İki aracın karıştığı kazaya ihbar üzerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. 25 AEJ 124 plakalı araç ile 25 ACN 692 plakalı araçların karıştığı kazada itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı önlem aldı. Yaralılar ambülanslarla hastaneye kaldırılırdı.

Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Yerel
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