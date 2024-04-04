Erzurum'da Yöneticiler ve Öğrenciler İftar Programında Buluştu

Erzurum'da "2. Ananevi İftar" programında yöneticiler ve öğrenciler bir araya geldi.

Vali Mustafa Çiftçi ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Milli Türk Talebe Birliği Erzurum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, "2. Ananevi İftar" programına katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, "Bir okul olarak gördüğüm Milli Türk Talebe Birliğinin devraldığı bayrağı daha ileri seviyeye taşıyacağından şüphem yoktur. Bizleri bu etkinlikte bir araya getiren MTTB Teşkilatına ve davetlilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Aynı birliktelikle Kadir Gecesine ve Ramazan Bayramına ulaşmamızı nasip etsin." dedi. - ERZURUM