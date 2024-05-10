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Erenler Belediye Başkanı'nın eşi hastaneyi birbirine kattı! Tartışma karakolda bitti

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Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'in eşi Nuray Dinç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki randevusuna saatler önce gidince tıbbi sekreterle arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası hastanede şiddet alarmı olarak bilinen "Beyaz kod" verilirken taraflar karakolda birbirinden şikayetçi oldu.

Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı randevuya saatler öncesinde giden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'in eşi Nuray Dinç ile tıbbi sekreter arasında yaşanan diyalog karakolda son buldu.

RANDEVUYA SAATLER ÖNCE GİTTİ

Dinç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği'nden saat 14.30'da randevu aldı. İddiaya göre, sabah saat 10.30 sıralarında hastaneye giden ve içeride hasta varken doktorun odasına girmek için ısrar eden Nuray Dinç ile tıbbi sekreter M.K arasında küçük çaplı tartışma yaşandı.

HASTANEDE BEYAZ KOD VERİLDİ

Yaşananlara rağmen odaya girdiği ileri sürülen Dinç'e, tıbbi sekreter M.K. tepki gösterdi. Bu esnada ikili arasında yaşanan tartışma esnasında hastanede 'beyaz kod' verildi. Nuray Dinç ve tıbbi sekreter M.K. birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Ardından Dinç ile tıbbi sekreter M.K.'nın polis merkezinde ifadeleri alındı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (7)

Sabır Taşı:

ooo.. çok ayıp. Neden Hanımefendiye ayrıcalık tanımadınız, ne kadarayıp..

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Ayhan:

Konu açık ve net değil o yüzden yorum yapıp hakka girmeye gerek yok. Burada ikisi de haksız olabilir

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Ayhan:

Belki gitti rica etti abuk subuk bir üslup ve tepki ile karşılaştı sonra olay büyüdü vs . Bilmiyoruz ne olduğunu net değil .

yanıt1
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Turan KURT:

Densize haddinildirilmeli

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BASRALI HASAN:

Vallahi şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bakın yaşadığım avusturyada böyle bir rezalette 44 senedir hiç rastlamadım. Saatinde gidersin lakin acil birisi gelirse ona öncelik vardır kimsede itiraz etmez. Bu uyarıda yazı ile heryerde yazar sıraya göre muayene acil olanlar öne alınır anlayışla karşılamanız rica ederiz .

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Hakan Can:

Belediye başkanı eşi olunca hastane'de kendisinin zannetti galiba orası milletin yeri Sizde herkes gibi sıranızı bekleyeceksiniz!

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Emin Görmecikli:

utanır ahlaklı serefli kadın nasıl okursanız okuyun

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