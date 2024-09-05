Üye Girişi
Haberler

Murat Dağdeviren, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Sazak'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Dağdeviren, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı makamında ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Dağdeviren, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı ziyaret etti.

EMŞAV Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Dağdeviren, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Murat Dağdeviren tarafından Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'a hediye takdiminde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Dağdeviren Politika Yerel

İstanbul'da pazartesi günü trafik yoğunluğundan dolayı eğitim öğretim 10.00 - 15.00 saatleri arasında olacak

Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış ve kapanış saatleri değişti

 MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
title