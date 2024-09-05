Murat Dağdeviren, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Sazak'ı Ziyaret Etti
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Dağdeviren, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı makamında ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu.
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Dağdeviren, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı ziyaret etti.
EMŞAV Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Dağdeviren, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Murat Dağdeviren tarafından Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'a hediye takdiminde bulunuldu. - ESKİŞEHİR