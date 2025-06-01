Emirdağ'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 6 Yaralı

Emirdağ'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Suvermez Dörtyol Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 03 AB 223 plakalı otomobil ile C.S. yönetimindeki 03 HM 993 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada M.S., H.S., B.S. M.Y. ve Ö.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR SITTIK SAĞLAM - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Zaha ile ayrılık kesinleşti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir

Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım

Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.