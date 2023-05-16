Elmadağ Belediyesi, Karacahasan Mahallesi'nde Doğal Gaz Çalışmasına Başladı

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Karacahasan Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının başladığını duyurdu.

Elmadağ Belediyesi, ilçe genelinde doğal gazı olmayan köylerde çalışmalara devam ediyor. Başkan Aşkın, "Yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bir hayal daha gerçek oldu ve Karacahasan Mahallemizde doğal gaz çalışması başladı. Hiçbir mahallemizde ayrım gözetmeden eşit ve adil hizmet prensibimizle altyapı ve üstyapı projelerinde her geçen gün ilçe tarihinin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz. Elmadağ Ankara'nın en güzel ilçesi olacak" dedi.