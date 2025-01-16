Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor

Edremit Otogar Kavşağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Edremit Otogar Kavşağı'nda kaza: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Otogar Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 AOJ 979 plakalı motosiklet ile 34 UR 8466 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edremit Otogar Kavşağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÖZDEMİR - Yerel
img

Hemen açıklama geldi! Icardi ve sevgilisi Galatasaray'ı karıştırdı
img

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
img

Otobüs firmasından yolcuları şaşkına çeviren servis
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.