Edirneli Çiftçi: "Bu Şekilde Bu Devran Gitmez. Borcu Olan Çiftçi Batar"

GÖKHAN TUZLADAN

Hasadın devam ettiği Edirne'de çiftçiler, taban fiyatı ve artan maliyetlerden dertli. Çiftçi Halil Nalcı, "Bu maliyetler kurtarmaz. Bu şekilde bu çiftçinin hali perişan. Gübre fiyatı almış başını gidiyor. Mazot uçmuş. Geçen sene mazot 6 bin 800 TL'ydi. 2,5 TL'ye buğday verdik. Şimdi 31 TL oldu mazot. Buğdayın da 11,5 TL olması gerek. Bu şekilde bu devran gitmez. Borcu olan çiftçi batar" dedi.

Edirne merkezde 250 bin dekar, il genelinde ise 1 milyon 230 bin dekar arazide buğday ekimi yapıldığı belirtilirken; Edirne Ticaret Borsası'nda alım işlemleri sürüyor. Üreticiler, ortalama 6,50-7.20 TL arasında değişen fiyatlarda kalitesine göre ürününü tüccara satarak parasını alıyor.

Açıklanan buğday taban fiyatının üreticiyi kurtarmadığını belirten çiftçiler fiyatların bu şekilde seyretmesi durumunda seneye üretim yapmalarının zor olduğunu, fiyatın en az 11,50 TL olması gerektiğini ifade etti.

"BAŞIMIZDAKİLERİN ÇİFTÇİYİ DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Ürünün 6.70 TL'den verdiğini belirten üretici Cengiz Yağız, tüccarın açıklanan fiyatın altında alım yaptığını belirterek, "Başımızdakilerin çiftçiyi düşünmesi lazım. Bu maliyetler imkanı yok kurtarmaz. Gübreyi almışız 13-15 liraya. Daha neyi kurtarsın. Böyle giderse seneye ekemeyeceğiz. Gübreyi de adam gibi atamadık. Verim gübre atamadık diye düşük. 7 liranın altında olmamalı" dedi.

Mahmut Öksüzler ise 6,57 TL'den malını sattığını, ancak maliyetlere göre kurtarmadığına belirterek, "Mazot 30'u geçti. Seneye Allah kerim. Elimizden tutan yok. Ofiste mal almıyor" diye konuştu.

Mazot ve gübrenin çiftçinin belini büktüğünü ifade eden Hayrettin Filiz ise "Gübre 15-16 lira mazot, 30 lira belimizi sıkıyor. Borçlu olan çiftçinin biraz işi zor" diye konuştu.

"40-50 KG GÜBRE ATACAKTIM AMA 25 KG GÜBRE ATTIM"

Fiyatların memnun etmediğini, mazotun yüksek olduğunu ve biçim parası olarak dönüme 150 TL ödediğini belirten Ertan Atmaca ise şöyle konuştu:

"Fiyatlar bugün bozuk. Çiftçi şimdi bir şey anlamadı ama yarın öbür gün girsin tarlaya o zaman anlayacak anlayacağını. 30-31 TL'ye koydu mu mazotu, girdi mi tarlayı sürmeye o zaman diyecek ne oluyor diye. Doldurdum mu depoyu 3 bin liraya aynı paraya girdi çıktı yaparsın. Bu fiyatlarla hiç kurtarmaz ancak kafa kafaya gidersin. Yetkililer, mazot ve gübre konusunda olsun, bunlara azcık duyarlı olmaları lazım. 18 liraya gübre çıktı. Kim atacak bunu? Ben atamadım. Ben 40-50 kg gübre atacaktım ama 25 kg gübre attım. Bu sefer verimde düştü. Hani bununla uğraşman var. Demir olmuş 300 bin TL. Pulluğa takacaksın demiri. Nasıl takacaksın? İki gün süreceksin demir bitecek. Mazot doldurmaya yanaşıyorsun şaşırıyorsun depo doldu mu diye?"

"BORCU OLAN ÇİFTÇİ BATAR"

Fiyatların 9 TL'nin üzerinde olması gerektiğini belirten üretici Halil Nalcı ise "Hayat şartlarını görüyorsunuz. Bu maliyetler kurtarmaz. Bu şekilde bu çiftçinin hali perişan. Gübre fiyatı almış başını gidiyor. Mazot uçmuş. Geçen sene mazot 6 bin 800 TL'ydi. 2,5 TL'ye buğday verdik. Şimdi 31 TL oldu mazot. Buğdayın da 11,5 TL olması gerek. Bu şekilde bu devran gitmez. Borcu olan çiftçi batar. Kurtaramaz da kendini" dedi.

"GÜBRE ATAMADIĞIMIZ İÇİN VERİMDE DÜŞÜKLÜK YAŞIYORUZ"

Uzun yıllar tarım işi ile uğraşan Erdal Akgün ise çiftçi varsa zengin Türkiye olduğu yoksa fakir bir Türkiye olacağını belirterek üreticin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Akgün "Gübre fiyatlarının müthiş derecede yüksek olmasından dolayı eksik olarak kullanmış olduğumuz gübreden verimde de düşüklük yaşıyoruz. Yoksa en üst düzeyde verim almak imkansız değildi. Bütün imkanlar dahilindeydi. Gübrenin çok pahalı olması ve yeterli gübre atamadığımızdan verimde düşüklük yaşıyoruz" diyerek açıklanan fiyatı eleştirdi.

"HUBUBAT FİYATLARINI DÜŞÜRMESİN. TÜRKİYE'Yİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA BIRAKIR YOKSA"

Fiyatın beklentilerin altında olduğunu söyleyen Akgün "Maliyetin altında fiyat açıklanması çiftçiyi üzmüştür. Sadece ve sadece TMO Toprak Mahsulleri Ofisi'ne mal teslim edenin 1 TL'ye yakın destek alması da ayrımcılıktır. Serbest piyasaya bir anlamda müdahaledir. Bizim malımıza en iyi fiyatı kim verirse biz malımızı oraya veririz. Kaçak iş yapmıyoruz. Kaçakçılık yapmıyoruz. Devletimizin borsasında malımızı satıp faturalandırıyoruz ve karşılığında da paramızı alıyoruz. İlk önce böyle bir yanlış karardan dolayı bir an önce devleti idare eden insanların dönmesini bekliyoruz. Son zamanlarda Trakyamızda hasat başladığında beri AKP ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hububat fiyatlarının düşmesi konusunda elinden gelen bütün imkanları kullanmaya çalışıyor. Uluslararası girişimlerde bulunuyor ama benim onlardan bir ricam var. Hububat fiyatlarını düşürmesin. Türkiye'yi açlıkla karşı karşıya bırakır yoksa. Gübre fiyatlarını düşürmeye uğraşsın, mazot fiyatlarını düşürmeye uğraşsın. Yoksa biz her zaman devletimizi idare eden insanlara 'Allah razı olsun' demeyi bilen Edirneli ve Trakyalı çiftçileriz. Yani Türk çiftçisiyiz. Bizim girdilerimizi azaltmaya uğraşsınlar. Geri kalanına karışmasınlar. En yüksek rakamda devletimiz için üretimin en iyisini en güzelini yaparız" dedi.

ANKA / Yerel