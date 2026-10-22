Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Valisi Makas başkanlığındaki haftalık toplantıda projeler ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Valisi Makas başkanlığındaki haftalık toplantıda projeler ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında yapılan haftalık toplantıda, kent genelindeki devam eden ve planlanan projeler ele alındı. Toplantıya vali yardımcıları katıldı; Makas projeler hakkında bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen haftalık değerlendirme toplantısında, kent genelinde devam eden ve planlama aşamasında bulunan projeler ele alındı.

Düzce Valiliğinde, il genelinde yürütülen çalışmaların ve planlanan projelerin değerlendirildiği haftalık toplantı gerçekleştirildi. Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya vali yardımcıları katıldı. Toplantıda, Düzce genelinde devam eden projelerin mevcut durumu ve planlama aşamasındaki çalışmalar ele alındı. Vali Mehmet Makas, yürütülen faaliyetlerin ilerleyişi ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında vali yardımcılarından bilgi aldı. Toplantıda, kent genelindeki çalışmaların takibi ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı

'Çocuğum hasta' diye dergi satıyordu! Eşinin üzerine 2 araç çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ın Trabzon aşkı! Derbide yine gol attı, yine soluğu yaylada aldı

Gecenin kahramanı oldu, soluğu yine orada aldı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı

Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Nadir görülen pembe yunus Umman kıyılarında ortaya çıktı

Birdenbire ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi