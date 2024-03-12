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Düzce Üniversitesi'nde Muhasebe Mesleği Eğitimi Gerçekleştirildi

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Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Düzce Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle düzenlenen 'Muhasebe Mesleğinde Güncel Yaklaşımlar ve E-Uygulama Eğitimi' adlı program gerçekleştirildi. Programda muhasebe mesleğindeki güncel uygulamalar öğrencilere aktarıldı.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Düzce Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle düzenlenen "Muhasebe Mesleğinde Güncel Yaklaşımlar ve E-Uygulama Eğitimi" adlı program gerçekleştirildi.

SMMMO hizmet binasında ki programda Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nurbanu Ocak ile Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Şenay Gürel'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, SMMMO Başkanı Birol Aksu'nun açılış konuşması ile başladı. Programda öğrencilere muhasebe mesleğindeki güncel uygulamalar SMMMO eğitmenleri Adem Bilgin ve Serdar Aşkın Gümüş tarafından aktarıldı.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile İşletme Yönetimi programları ikinci sınıf öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği program, soru cevap kısmının ardından Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Külünk'ün SMMMO Başkanı Birol Aksu, SMMMO eğitmenleri Adem Bilgin ve Serdar Aşkın Gümüş'e teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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