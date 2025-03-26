Düzce Üniversitesi'nde İşe Alım Süreci Eğitimi

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "İşe Alım Süreci ve Uygulama Örnekleri" adlı programda, Düzce BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz, öğrencilerle buluştu.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı 2. sınıf İnsan Kaynakları Yönetimi dersinde gerçekleştirilen programda Erdem Yılmaz, BELKA A.Ş.'nin faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Daha sonra özgeçmiş hazırlarken dikkat edilecek hususlar ile mülakata girmeden önce yapılması gereken çalışmalar hakkında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerini bilgilendiren Yılmaz, gençlere önemli tavsiyelerde bulunuldu.

Öğrencilerin hazırladığı özgeçmişleri inceleyen ve onlarla bir mülakat örneği de gerçekleştiren Yılmaz, gelen soruları da cevaplandırarak konuşmasını noktaladı. - DÜZCE