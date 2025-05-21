Düzce Üniversitesi'nde Farkındalık25 Etkinliği Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde Farkındalık25 Etkinliği Düzenlendi
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Düzce Üniversitesi Hukuk Topluluğu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle gerçekleştirilen Farkındalık25 etkinliğinde Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, öğrencilerle bir araya gelerek uyuşturucu ve kumar bağımlılığına karşı farkındalık oluşturdu.

Düzce Üniversitesi Hukuk Topluluğu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen "Farkındalık25" etkinliğinde Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Hukuk Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Fatih Durmuş, düzenledikleri etkinliklerle toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçladıklarını ifade ederek programa katılımlarından dolayı Başsavcısı Yasin Emre'ye teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ise yaptığı konuşmada, böyle anlamlı etkinliklerin öğrencilerin gelişimi için çok önemli olduğunu dile getirdi. Bu tür programları desteklediklerini belirten Rektör Sözbir, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerin yanı sıra tecrübe paylaşımlarından da çok şey öğreneceklerinin altını çizdi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, madde bağımlılığı, kumar ve uyuşturucunun zararlarından bahsetti. "Bir kere kullanmaktan bir şey olmaz" düşüncesinin çok yanlış olduğunu vurgulayan Emre, uyuşturucunun bir kullanım sonrasında devamının geleceğini ifade etti. Hem kullanmanın hem de kullandırmanın ve özendirmenin büyük cezaları olduğuna işaret eden Başsavcı Emre, ihbar mekanizmalarından söz ederek devletin milletle birlikte mücadele etmesinin önemi üzerinde durdu.

Çağımızın yeni hastalığının kumar bağımlılığı olduğuna dikkat çeken Başsavcı Yasin Emre, telefonlardaki oyunlardan gençlerin kumara yöneldiğini belirterek, kumar bağımlılığının da uyuşturucu bağımlılığından farklı olmadığını sözlerine ekledi.

Gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye eden Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırarak sözlerini sonlandırdı.

Programın sonunda Rektör Nedim Sözbir tarafından Başsavcı Yasin Emre'ye teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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