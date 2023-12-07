Düzce Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 100. Yılda Engelsiz Yaşam paneli gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü tarafından, Özel Eğitim Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen 100. Yılda Engelsiz Yaşam adlı panel ve sergi etkinliği gerçekleştirildi. Programda engelli bireylere yönelik farkındalığı arttırmak ve daha yaşanabilir bir toplum oluşturmak amaçlandı.

Düzce Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü tarafından, Özel Eğitim Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen 100. Yılda Engelsiz Yaşam adlı panel ve sergi etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda engelli bireylere yönelik toplumdaki farkındalığı arttırmak ve herkes için daha yaşanabilir bir toplum oluşturmak amacıyla düzenlenen programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, "Hayatımız, ruhumuz ve bedenimiz kendi isteğimiz ile oluşmuyor. Çocuklarımız engelli olabilir ancak, gerçek var oluşumuzu bulmalıyız" ifadelerini kullandı. Bireylerin engelli olmasına rağmen yetenekli oldukları alanları bulmalarını ve bu alanda ilerlemelerini tavsiye eden Genç, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Programın panel bölümünde Düzce Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Özak, "Eğitimde Erişilebilirlik" başlıklı sunumunda, koordinatörlük olarak engelli öğrencilerin kampüsteki özel bireylerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye'deki toplumun yüzde 12'sinin özel eğitime ihtiyaç duyduğunu belirten Özak, Türkiye'nin 2030 vizyonunda eğitimde daha erişilebilir bir toplum olmanın hedeflendiğini söyledi.

Düzce Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Adnan Kırca, "Engelsiz Yaşamda Eğitim" konulu konuşmasında, bu günün bir farkındalık günü olduğunu dile getirerek, özel eğitim anaokullarının yapısını değiştirdiklerini, erken çocuk müdahale merkezi olacak Düzce'nin, bu uygulamanın pilot ili seçildiğini sözlerine ekledi.

Programın son konuşmacısı Vildan Yalçınkaya ise "Engelsiz Yaşamın İçinden" başlıklı sunumunda, özel eğitim öğretmenliğinin zor bir meslek olduğuna işaret ederek, bu zorlukların bilincinde olarak meslek seçimi yapmanın önemine dikkat çekti. Çocuklara masa başında eğitim değil, oyunun içinde bir şekilde eğitim vermelerini tavsiye eden Yalçınkaya, çocukları sosyalleştirmenin ve topluma karışmalarına destek olmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Program, soru-cevap bölümü ve teşekkür belgeleri takdiminin ardından, Öğretim Görevlisi Yağmur Başaran'ın hazırladığı oyun ve müzik etkinliği ile sona erdi. - DÜZCE