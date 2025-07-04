Düzce'de Kadınlara Yönelik Ruh Sağlığı Semineri Düzenlendi

Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) Projesi kapsamında, kursiyer kadınlara yönelik ruh sağlığı semineri düzenlendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen seminer, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Psikolog Furkan Sefa Göl tarafından verildi. Seminerde katılımcılara; stres, öfke ve kaygı yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri ve psikolojik ilkyardım konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde başvurulabilecek yerel psikososyal destek kaynakları hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. Etkinlik sonunda kursiyerlerin soruları yanıtlanarak interaktif bir ortam sağlandı. - DÜZCE