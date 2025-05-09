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Düğün Hazırlığı Yapan Genç, Mide Kanserine Yenik Düştü

Düğün Hazırlığı Yapan Genç, Mide Kanserine Yenik Düştü
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Muhammet Kubilay, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Düğün hazırlığında olan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğün hazırlığında olan genç, yakalandığı mide kanserine yenik düştü.

Kurtalan ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Muhammet Kubilay, iki ay önce mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kubilay'a yapılan tetkiklerin ardından mide kanseri teşhisi konuldu. Tedavisi Diyarbakır'da özel bir hastanede devam eden Kubilay, aniden artan ağrıları nedeniyle kısa süre önce yoğun bakıma alındı. Kubilay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kubilay'ın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Batman'da toprağa verilecek.

Kubilay'ın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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