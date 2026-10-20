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DMM, Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı iddialarını yalanladı

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DMM, Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı iddialarını yalanladı
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DMM, Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı iddialarının dezenformasyon içerdiğini açıkladı. Kurum, bahse konu görüntülerin eski tarihli olduğunu, bayrağa yönelik provokasyona ilk tepkiyi Azerbaycanlıların verdiğini ve bayrağın indirilmediğini belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, " Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği açıklandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan ' Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntüler eski tarihlidir. Görüntülerin çekildiği dönemde bayrağımıza yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkiyi yine bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimiz vermiştir. Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Eski içerikleri kurgulayıp; bağlamından kopararak yeniymiş gibi dolaşıma sokanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef almaktadır. Kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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