Üye Girişi
Haberler

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, öğrencilerle kariyer sohbetinde buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DSBMYO) Dış Ticaret Bölümü Kariyer Planlama dersi kapsamında "Kariyer Sohbetleri" etkinliğinin üçüncüsünü düzenledi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu öğrencilerle buluşarak, Denizli'nin ihracattaki durumunu aktardı.

Kariyer sohbeti etkinliğine bölüm hocalarının yanı sıra meslek yüksekokulu ve diğer fakülte hocaları ve uygulama ve araştırma merkezlerin yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Kendi kariyer sürecini öğrencilerle paylaşarak sözlerine başlayan Hüseyin Memişoğlu; çalışma hayatına oldukça küçük yaşlarda, Denizli'de babasının iş yerinde başladığını, Üniversite yıllarına kadar okul ve işi birlikte yürüttüğünü belirterek, bu yıllarda sevdiği iş ve aile mesleği olan ticarete atıldığını dile getirdi. Sahip olduğu ve aile bireyleriyle yürüttüğü işletmeler ve bu süreçte 6 yıldır devam ettirdiği İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına ilişkin önemli bilgiler aktardı.

Denizli'nin Türkiye ihracat sıralamasında 9. sırada yer aldığını aktaran Memişoğlu, üst sıralardaki illere kıyasla Denizli'de ihracatın çok çeşitli ürünlerle bu sırayı elde ettiğinin, tabana yayılmış bir ihracat yapısı olduğunun altını çizdi. 2023 yılında Denizli olarak 185 ülkeye 1700 firma 3000'e yakın ayrı kalemde ihracat yapıldığını dile getiren DENİB Başkanı, bu ihracatının yüzde 33'nün tekstil olduğunu, bu kalemi kablo, demir, çelik, gıda, mermer ve makinenin takip ettiğini belirtti.

Dış ticaret alanında çalışacaklar için genel olarak iki kariyer yolu olabileceğini söyleyen Memişoğlu, bir grubun dış ticaret, gümrükleme gibi süreçlerin evraklarını takip eden masa başı çalışanlardan, diğer grubun ise daha çok sahada vakit geçiren, pazarlama çalışmalarını yürüten kişiler olduğunu söyleyerek, doğru insanı, doğru pozisyonda çalıştırmanın önemine dikkat çekti. Kağıt kalemi sevenlerin ihracatçı olarak çalışabileceğini ifade eden Memişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Pazarlama yapabilmek içinde müşteriye elindeki malın ihtiyaç olduğunu hissettirip aldırabilmek gerekir. Bunu yapabilmek için de ürünü iyi tanımak önemli. Bu alanda staj yapanların ise ekstra çalışması gerek çünkü ancak ürünü iyi tanıyanlar onu iyi pazarlayabilirler. Doğru alanda çalışabilmek için iş ve staj başvurularında herkes kendini doğru ifade edebilmelidir ki doğru alana yönlendirilebilsin"

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'na, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nergis Biray tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İhracat Denizli Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir? DEM Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Armutlu adayı Mehmet Ali Gez kimdir? DEM Parti Yalova Altınova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Altınova adayı Hüsnü Kaplan kimdir? DEM Parti Uşak Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Merkez adayı Sanya Hakimoğulları kimdir? DEM Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Banaz adayı İbrahim Halil Sakur kimdir? Selim Doruk kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Selim Doruk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Zile Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Zile adayı Azad Kaya kimdir? Halil Göbekli kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalıççık Belediye Başkan adayı Halil Göbekli kaç yaşında, nereli? Uğur Bahar kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı Uğur Bahar kaç yaşında, nereli? Pegasus 1 Euro kampanyası 2024 ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? DEM Parti Tokat Turhal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Turhal adayı Muhammet Emin Özen kimdir? DEM Parti Tokat Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Merkez adayı Gülce Vidinli kimdir? DEM Parti Sivas Yıldızeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Yıldızeli adayı Semiha Şahin kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title