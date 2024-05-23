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Denizli'de İngilizce Öğretmeni Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir ortaokulda teneffüste öğrencileri ile voleybol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 49 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Mehmet Ali Toktaş, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir ortaokulda teneffüste öğrencileri ile voleybol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 49 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Mehmet Ali Toktaş, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Karahüyük Ortaokulu'nda görev yapan 49 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Mehmet Ali Toktaş, hayatını kaybetmeden birkaç gün önce yakınlarına sırt ağrısı olduğunu söyledi. Okulda ders arasında öğrencileriyle voleybol oynadığı sırada bir anda yere yığılan Toktaş'ı gören meslektaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Toktaş, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Meslektaşları ve ailesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Ali Toktaş'ın cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Büyük üzüntü yaşayan meslektaşları, Mehmet Ali Öğretmenin ölümünden birkaç gün önce sırt ağrısından şikayet ettiğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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