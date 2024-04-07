Demirkent TOKİ İlkokulu Öğrencileri Polisleri Unutmadı

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Demirkent TOKİ ilkokulundan 120 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyarete ederek polisleri unutmadılar.

Okul müdürü ve öğretmenleri ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğünü ziyarete gelen öğrenciler; 10 Nisan Polis Haftasını kutlayıp polislere çiçek takdim ettiler.

Polisler tarafından öğrencilere emniyet binası gezdirilerek, polis araçlarının tanıtıldı ve çocuklara emniyet tarafından çeşitli hediyeler verilerek eğlenceli vakit geçirildi. - ERZİNCAN