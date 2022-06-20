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Damat çiftçi olunca gelin arabası traktör oldu, konvoyda traktörlerden oluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Damat çiftçi olunca gelin arabası traktör oldu, konvoyda traktörlerden oluştu

Sivas'ta çiftçilikle uğraşan Gökhan Kavak, çocukluğundan beri hayal ettiği gibi traktörünü gelin arabası yaptı, düğün konvoyu da traktörlerden oluştu.

Sivas'ta çiftçilikle uğraşan Gökhan Kavak, çocukluğundan beri hayal ettiği gibi traktörünü gelin arabası yaptı, düğün konvoyu da traktörlerden oluştu.

Sivas'ın Ulaş İlçesine bağlı Baharözü köyünde traktörlerden oluşan düğün konvoyu ilginç görüntüler oluşturdu. Damat Gökhan Kavak, tarım ve hayvancılıkta kullanmak için yeni aldığı traktörü süsleyip gelin arabasına dönüştürdü. Birçok kişinin olmaz dediği düğün konvoyunu hayalinde ki gibi traktörlerden oluşturan Kavak, konvoy halinde gelinin baba evine gitti. Baba evinden dualarla çıkan genç çift traktöre binerek köyde tur attı. Gelin arabasına dönüştürülmüş traktörü karşısında gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Damat Gökhan Kavak, traktörlerden oluşan konvoyun çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Bugün benim düğünüm oldu. Düğün konvoyumu traktörler ile gerçekleştirmek istedim. Çocukluğumdan itibaren hayalim olan traktörü gelin arabası yaptım. Mesleğim tarım ve hayvancılık olduğu için traktörü gelin arabası yaptım. Birçok kişi olmaz dedi ama gayet güzel oldu. Konvoyumuza yaklaşık 15 tane traktör katıldı. Güzel bir organizasyon oldu.

(Mustafa Kurtulan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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