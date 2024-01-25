ÇYDD Kırşehir Şubesi, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kırşehir Şubesi meclis üyeleri, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan'ın da bulunduğu ziyarette, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Türkiye'de çağdaşlaşma ve eğitim konusunda çok önemli görevler üstlendiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Hepimizin bildiği üzere, hayatını aydınlık ve çağdaş bir Türkiye için adayan, binlerce hastaya ve okula gidemeyen kız çocuklarına, kardelenlere umut olan, Anadolu aydınlanmasının neferi Prof. Dr. Türkan Saylan tarafından kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, kurulduğu günden bu yana ilimiz Kırşehir de dahil ülkemizin her yerinde anlamlı ve övgüye değer çalışmalarına devam ediyor. Anadolu aydınlanmasının eğitimdeki öncüsü Köy Enstitüleri gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de aynı bilinç, sorumluluk ve dayanışma anlayışıyla çocuklarımıza, gençlerimize ve geleceğimize ışık tutuyor. Nazik ziyaretleri için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırşehir Şubesi meclis üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.