Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan'dan veda ziyareti Tayini Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına alınan Ertan Ceylan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti. Tayini Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına alınan Ertan Ceylan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti. Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle tahini Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan'ın veda ziyaretleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişmişti. Kararnameye göre Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Veda ziyaretleri gerçekleştiren Başsavcı Ceylan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beydemir Başsavcı Ceylan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, hediye takdim etti. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Yargı Yerel Haberler

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