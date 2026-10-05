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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AileFest alanını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AileFest alanını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen AileFest etkinlik alanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest etkinlik alanını ziyaret etti.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen AileFest, on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" Rami Kütüphanesi'nde devam eden festivalde farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Antalya'ya hareketi öncesi AileFest etkinlik alanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ailelerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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