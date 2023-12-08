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Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in Cenaze Programı Belli Oldu

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Yapılan karaciğer naklinin ardından hastanede ağırlaşan ve hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in cenaze programı açıklandı. Başkan Dinçer için 9 Aralık Cumartesi günü Çine Belediyesi önünde tören düzenlenecek ve cenazesi Evciler Mezarlığı'nda defnedilecek.

Yapılan karaciğer naklinin ardından kontrol için gittiği hastanede ağırlaşan ve hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in (50), cenaze programı belli oldu.

Geçtiğimiz yıl karaciğeri iflas eden ve yapılan nakil ile hayata tutunan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'den acı haber geldi. Nakil sonrası kontrol için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne giden Başkan Dinçer'e nakile bağlı göbek fıtığı teşhisi kondu. Tekrar ameliyata alınan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nakilden sonra 22 ay dayanabilen Başkan Dinçer'in ani ölümü ailesi ve Çinelileri yasa boğarken, cenaze töreni için program belli oldu. Başkan Dinçer için 9 Aralık Cumartesi günü öğle namazından sonra Çine Belediyesi önünde tören düzenlenecek. Dinçer'in cenazesi, kılınacak namazın ardından Evciler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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