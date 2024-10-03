Üye Girişi
Haberler

Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00'de savcı ve avukatlar aracılığıyla açılacak. Yapılacak fethi kabir işlemi için sabah saatlerinde polis ekipleri olay yerinde bariyerlerle önlem aldı.

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti.

AİLE FETHİ KABİR TALEP ETMİŞTİ

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti.

Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

MEZARLIK ÖNÜNDE BARİYERLİ ÖNLEM

Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün 11.00'de savcı ve avukatlar aracılığıyla açılması beklenirken, sabah saatlerinde polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri ve güvenlik ekipleri mezarlık önünde bariyerli önlem aldı.

Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Politika Güvenlik Cinayet 3-sayfa Olaylar Hukuk Polis Yerel Suç

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Güney Afrika'da vahşet: Öldürdükleri kadınların cesetlerini domuzlara yedirdiler

Kadınları katledip domuzlara yedirdiler! Cesetleri ahırda bulundu
500

Yorumlar (3)

Fatih Akagündüz:

Eğer mezardaki Cem Garipoğlu değilse devlet için skandal olur. Devlete güven azalır. Onun için örtbas yaparlar. Bu da burada kapanmış olur.

18
2
yanıtYanıtla
Delil Deniz:

Yurtdısında keyıf yapıyo

7
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni sezon bu akşam başlıyor mu? Kanal D yayın akışı! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 3 Ekim Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-ÜFE belli oldu mu, yüzde kaç oldu? Kira artışı nasıl hesaplanır? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim girdi? BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir? Masterchef 3 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler? Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 3-6 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Okan Buruk- Acun Ilıcalı olayı nedir? Okan Buruk, Acun'a ne cevap verdi?
title