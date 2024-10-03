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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor
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Münevver Karabulut'u 15 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu'nun mezar açma işlemi başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında, Garipoğlu'nun cesedinden alınacak örneklerle kimlik eşleşmesi yapılacak.

Münevver Karabulut'u 15 yıl önce canice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı kazılmaya başlandı.

Bahçeşehir'de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması saat 11.10 itibariyle başladı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, fethi kabir için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu'na bağlı ekipler ile Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mezarlıkta hazır bulundu. Garipoğlu'nun mezarının açılma işlemi sürüyor. Garipoğlu'nun mezarlıktan çıkarılacak olan cesedinin Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi ve cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir'de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
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