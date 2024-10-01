Cem Garipoğlu'nun Mezarı 3 Ekim'de Açılıyor

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim günü saat 11.00'de açılmasına karar verilmişti. Polis ekiplerinin Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir'de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi. Garipoğlu'nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

Polis mezarlıkta nöbette

Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tuttuğu görüldü. - İSTANBUL