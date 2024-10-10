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Cem Garipoğlu'nun DNA İşlemleri Tamamlandı

Cem Garipoğlu'nun DNA İşlemleri Tamamlandı
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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA işlemleri tamamlandı. Garipoğlu'nun kemikleri, avukatı tarafından alınarak defnedilmek üzere götürüldü.

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'nda DNA işlemleri tamamlandı. Garipoğlu ailesinin avukatı bugün Adli Tıp Kurumu'na gelerek kemikleri teslim aldı.

Bahçeşehir'de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı DNA işlemleri yapılmak üzere açılmıştı. Garipoğlu'nun kemikleri DNA işlemleri için 03.10.2024 Adli Tıp Kurum'una getirilmişti. Biten işlemlerinin ardından Garipoğlu ailesinin bugün avukatı Adli Tıp Kurumu'na kemikleri teslim almak için geldi. Kemikleri teslim alan avukat defnedilmek üzere götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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