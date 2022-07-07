Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı

-Eller kurbanlık için bir araya geldi, sıkı pazarlık yapıldı

DÜZCE Düzce'nin en büyük canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar, kurbanlık hayvan satıcıları ile sıkı pazarlık yaptı. Pandemide el tutmadan yapılan pazarlıklar yerini yine elle pazarlığa bıraktı.

Düzce'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarında vatandaşlar yoğunluk oluşturmaya başladı. Satıcılar oluşan yoğunluktan memnun olurken, kurbanlık hayvan alacaklar satıcılarla sıkı pazarlık yaptı. Hayvan satıcıları fiyatların geçen yıllara göre yüksek olduğunu belirterek "Fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre tabi ki yüksek. Geçtiğimiz yıl 125 lira olan yem bugün 350 lira ona göre hesabı siz yapın. Maliyetler arttıkça girdiler arttıkça tabi ki hayvan fiyatı da yükseldi. Fiyatlar millete pahalı geliyor bize ucuz geliyor. Üretici adam değerini alamıyor ama kesen adamda onu düşünmüyor" dediler.