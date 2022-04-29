Çankaya Belediyesi'nin Ken Tarım Hobi Evlerine İlgi Devam Ediyor

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) - Çankaya Belediyesi'nin Mutlukent ve Ata Mahalleleri'nde bulunan Kent Tarım Hobi Evlerindeki eğitimlerine ilgi devam ediyor. Ücretsiz olan ve isteyen tüm vatandaşların katılabildiği eğitimlerde, kent ortamında hobi olarak tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor.

Çankaya Belediyesi'nin Kent Tarım Hobi Evlerinde 2022 İlkbahar dönemi eğitimleri devam ediyor. Mutlukent ve Ata mahallelerinde bulunan merkezlerdeki eğitimlere Çankaya sakinleri büyük ilgi gösteriyor. Ücretsiz olan ve isteyen tüm vatandaşların katılabildiği eğitimlerde, kent ortamında hobi olarak tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konularını öğrenen kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alıyorlar.

EĞİTİMLER HAZİRAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Mutlukent'te her Çarşamba 12.30-14.30, Ata'da ise Perşembe günleri 13.00-14.30 saatleri arasında verilen eğitimler Haziran ayı sonuna kadar sürecek.