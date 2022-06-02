Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde Yüzler Gülüyor - Haberler

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Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde Yüzler Gülüyor

ANKA - Yerel
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Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde Yüzler Gülüyor

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde sebze yetiştiriciliğini öğrenen kursiyerlerin bostanda diktikleri tohumlar baş göstermeye başladı.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde sebze yetiştiriciliğini öğrenen kursiyerlerin bostanda diktikleri tohumlar baş göstermeye başladı.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde eğitim alan vatandaşlar, bilgilerini bostanda pratiğe çeviriyorlar. Katıldıkları "Temel Sebze Yetiştiriciliği" kurslarında öğrendiklerini kent bostanındaki alanlarında uygulayan kursiyerler, ürünlerinin gelişim sürecini de aşama aşama gözlemleme imkanı buluyorlar.

Mutlukent ve Ata mahallelerinde bulunan Çankaya Belediyesi'ne ait Kent Tarım Hobi Evlerinde eğitimler devam ediyor. Ücretsiz olan ve isteyen tüm vatandaşların katılabildiği eğitimlerde domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul gibi sebzeleri yetiştirmenin püf noktalarını öğrenen kursiyerler, öğrendiklerini bostanda pratiğe döküyorlar.

Hobi amaçlı kurslara katılan vatandaşlara sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konular hakkında da bilgiler veriliyor.

ANKA / Yerel

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