Çanakkale Zaferinin yıldönümü Posof'ta kutlandı

Çanakkale Zaferinin yıldönümü Posof'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü ve şehitleri anma programı Atatürk anıtına çelenk koyma ile başladı. Çelenk töreninden sonra Posof şehitliğine halk yürüyüşü yapıldı ve şehitlikte kuran okunarak dualar edildi.

Posof İlkokulu konferans salonunda devam edilen tören saygı duruşu ve okunan istiklal marşıyla başladı. Kuran okunduktan sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı Ali Bozkurt tarafından yapıldı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu imam hatip lisesi tarih öğretmeni Elif Çelik tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisinden sonra okul korosundan türküler okundu. Yine Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Yine Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi yapıldı ve oratoryo çalışmasının sunumu yapıldı. Son olarak Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu imam hatip lisesi tarafından yapılan şiir yarışmasından sonra kazananlara ödülleri verilerek program sona erdi. - ARDAHAN