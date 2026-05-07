Çamlıhemşin basınından ortak tepki: “Basını yok saymak ilçeyi yok saymaktır”

Çamlıhemşin’de görev yapan basın mensupları ve sosyal medya gazetecileri, ilçede basının yıllardır görmezden gelindiğini belirterek ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, yerel basının desteklenmemesinin ciddi bir yönetim zafiyeti olduğu vurgulanırken, yetkililere somut adım çağrısı yapıldı.

Çamlıhemşin’de faaliyet gösteren yerel basın mensupları ve sosyal medyada haber üretimi yapan gazeteciler, kamuoyuna ortak bir açıklama yayımlayarak ilçede basına yönelik ilgisizliğe tepki gösterdi. Açıklamada, basının Çamlıhemşin’in tanıtımı ve sorunlarının duyurulması açısından önemli bir görev üstlendiği belirtilirken, yıllardır süren ilgisizliğin artık kabul edilemez boyuta ulaştığı ifade edildi.

“ÇAMLIHEMŞİN’İN TANITIM YÜKÜNÜ BASIN TAŞIYOR”

Ortak açıklamada, Çamlıhemşin’de görev yapan basın emekçilerinin yalnızca haber üretmediği, aynı zamanda ilçenin turizm potansiyelini tanıtan ve yaşanan sorunları kamuoyuna taşıyan önemli bir görev üstlendiği vurgulandı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde basın kuruluşlarının desteklendiği ve teşvik edildiği belirtilen açıklamada, Çamlıhemşin’de ise tam tersi bir tablo bulunduğu ifade edildi. Gazeteciler, ilçenin tanıtımını yapan basın çalışanlarının sistemli şekilde görmezden gelindiğini, yalnız bırakıldığını ve hiçbir kurumsal desteğin sağlanmadığını dile getirdi.

“YEREL BASININ YOK SAYILMASI YÖNETİM ZAFİYETİDİR”

Basın mensupları açıklamalarında, ilçedeki yetkili kurumların ve ilgili makamların basına yaklaşım konusunda yetersiz kaldığını savundu. Yerel basının emeğinin yok sayılmasının artık bir eksiklik değil, ciddi bir yönetim sorunu haline geldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ilçede faaliyet gösteren siyasi partilere de çağrıda bulunuldu. Basının güçlendirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yalnızca idari değil aynı zamanda siyasi bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Gazeteciler, sessiz kalınmasının Çamlıhemşin’in görünürlüğüne ve gelişimine zarar verdiğini belirtti.

“BASINI YOK SAYAN ANLAYIŞ ÇAMLIHEMŞİN’İ YOK SAYIYOR”

Ortak açıklamanın son bölümünde ise yetkililere açık çağrı yapıldı. Basın mensupları, ilçenin sesi olan gazetecilerin hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini belirterek somut adımlar atılmasını istedi.

“Basını yok sayan bir anlayış, Çamlıhemşin’i yok saymaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, mevcut kayıtsızlığın sürmesi halinde yalnızca basının değil, ilçenin de zarar göreceği kaydedildi. Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sona erdi.

Haber: Yavuz Günay

Dilşad Özcan
