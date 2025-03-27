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Bursa Uludağ'daki Otel Yangınıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

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Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Uludağ'daki otel yangınıyla ilgili olarak 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yangının sebeplerinin araştırıldığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Uludağ'daki otel yangınıyla ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa Uludağ'da Kapatılan Otelde Yangın' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; 27.03.2025 tarihinde Uludağ Milli Parkında bulunan konaklama tesisinde meydana gelen yangında personel olduğu değerlendirilen 1 vatandaşımızın olay yerinde, 1 vatandaşımızın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın yaralandığı olayla ilgili olarak; Olay yerinde, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği, bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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