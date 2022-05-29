Burhaniye'de Türkülerle 'Yaza Merhaba' Denildi - Haberler

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Burhaniye'de Türkülerle 'Yaza Merhaba' Denildi

ANKA - Yerel
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Burhaniye'de Türkülerle 'Yaza Merhaba' Denildi

Burhaniye Alevi Kültür Derneği Korosunun hazırladığı “Türkülerle Yaza Merhaba” konseri büyük ilgi gördü. Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in çalıştay için Van’da olmasından dolayı Başkan vekili Hasan Metin katıldı.

Burhaniye Alevi Kültür Derneği Korosunun hazırladığı "Türkülerle Yaza Merhaba" konseri büyük ilgi gördü. Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in çalıştay için Van'da olmasından dolayı Başkan Vekili Hasan Metin katıldı.

Deyişler ve Türkülerle salonu dolduran vatandaşlara keyifli bir gece yaşatan konser sonunda Başkan Vekili Hasan Metin, koro şefi Gülabi Esen'e teşekkür ederek buket takdim etti

Düzenlenen konsere ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Belediye Meclis Üyeleri Çiğdem Avcu, Oktay Erbalaban, Rıfat Özyolcu ve CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım katıldı.

ANKA / Yerel

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