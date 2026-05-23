Burhaniye'de "Kayyumu Butlanı Tanımıyoruz" Eylemi

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Emek ve Demokrasi Bileşenleri tarafından "Kayyumu butlanı tanımıyoruz" eylemi yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylemde konuşan Sol Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer, "Azınlıkta kalan, demokratik yollarla iktidarda kalma şansı kalmamış AKP ve MHP, kayyumlarla ve adeta görevlendirilmiş memurlarıyla muhalefeti bölüp parçalamaya, birbirine düşürmeye çalışıyor" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Emek ve Demokrasi Bileşenleri üyeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına ilişkin, "Kayyumu butlanı tanımıyoruz" eylemi yaptı. Eylemde "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber yada hiçbirimiz" sloganları atılırken Sol Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer yaptığı açıklamda, şunları söyledi:

"Azınlıkta kalan, demokratik yollarla iktidarda kalma şansı kalmamış AKP ve MHP kayyumlarla ve adeta görevlendirilmiş memurlarıyla muhalefeti bölüp parçalamaya, birbirine düşürmeye çalışıyor. Saray rejimi ve aparatlarının kirli operasyonları, hile ve tuzakları milyonların iradesi karşısında ezilip gidecektir. Bu karar çökmeye yüz tutmuş iktidarın yeni operasyonlarının hızlanacağı günlere girdiğimizin de göstergesidir. Buna karşı tüm muhalefet güçleri olarak, hakları için direnen işçisi, kadınları, gençleriyle ülkemizin sürüklendiği bu büyük felakete karşı bütün farklılıklarımızı bir yana bırakarak birleşeceğiz, yan yana omuz omuza hep beraber mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA