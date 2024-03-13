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Burhaniye'de Eski Halı ve Kilimler Ekonomiye Kazandırılıyor

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Çağatay Bayramoğlu ve Mehmet Bozok, köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri ekonomiye  kazandırıyor. Halı ve kilimleri toz dolabında temizleyen Bayramoğlu ve Bozuk, onarılamayacak olanları keserek kırlent yapıyor.

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Çağatay Bayramoğlu ve Mehmet Bozok, köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri ekonomiye  kazandırıyor. Halı ve kilimleri toz dolabında temizleyen Bayramoğlu ve Bozuk, onarılamayacak olanları keserek kırlent yapıyor.

Balıkesir'in Bostancı Mahallesi'nde eski kilim ve halı işi yapan Çağatay Bayramoğlu ve Mehmet Bozok, eski halı ve kilimleri ekonomiye  kazandırıyor. Bayramoğlu ve Bozok, eski kilim ve halılardan neler yaptıklarını anlattı. Bayramoğlu, şunları söyledi:

"7-8 senedir bu işi yapmaktayız.  Köylerden topladığımız halıları toz dolabına atıp tozlarını temizliyoruz. Revize edilecek halıları revize ediyoruz. Kurtarmayacak halıları da kesip kırlent yapıyoruz. Turistler bu kırlent ve bu kilimlere oldukça fazla ilgi gösteriyor. Bunlar el dokuması olduğu için değerli. Kıymetli şeyler  bunlar. Bunların her biri sanat eseri olarak oldukça kaliteli ve güzel şeyler. Yün bunlar, tamamen doğal. Evlerde genelde plastik naylon halılar kullanılıyor ama, yün halıların kullanılmasını biz tercih ederiz. Bunları da elimizden geldiğince tanıtıp anlatmaya çalışıyoruz."

Emekli öğretmen Mehmet Bozok da "Halıcı bir köyde büyüdüm yetiştim. Onun için bu halılarla hiç bağım kesilmedi. Emekli olduktan sonra da yine bu işin içindeyim. Arkadaşlarla birlikte bu işi yürütüyoruz. Halılardan bu şekilde kırlent yapıp, yelekler yapıp değerlendirmeye çalışıyoruz. Değerlendirilmesini istiyoruz. Kendim de bazen köylerden gelen haberler üzerine köylere gidip alıyorum. Onlarla takas yoluyla ticarette yapıyoruz. Her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Mehmet Bozok Balıkesir Yerel Haberler

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