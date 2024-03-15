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Burhaniye'de 95 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan ilçenin ayaklı tarihi oldu

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Burhaniye ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan, Atatürk'ün Burhaniye'yi ziyareti sırasında karşılayanlar arasında yer aldığını anlattı. Gündoğan, ilçede yaşanan değişimlere tanıklık ettiğini belirtti.

Burhaniye ilçesinde, 95 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan, ilçenin ayaklı tarihi oldu. Burhaniye'yi ziyareti sırasında Atatürk'ün karşılayanlar arasında yer aldığını anlatan Gündoğan, çok sayıdaki değişimin tanığı olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Çoruk köyünde doğan 4 çocuk ve 2 torun sahibi Hasan Deniz Gündoğan, ilçenin ayaklı tarihi oldu. Atatürk'ün Burhaniye'yi ziyareti sırasında ilk okul birinci sınıfa gittiğini anlatan Gündoğan, "Öğretmenimizle beraber Atatürk'ü karşılayan ekibin içinde yer aldık. O günü hiç unutamam. Beni m çocukluğum da nüfusumuz 10 binin altında idi. Burhaniye'de çok sayıda değişime şahit odum. Allah'a şükür hafızım yerinde. Burhaniye'de herkesi tanıyorum. İlçenin tarihini yazmak isteyenlere yardımcı olmak istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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