Burdur'da Kardeş Cinayeti: Bir Kardeşe Müebbet Hapis

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da keçi ağılı kulübesinde Cihan Karaca'nın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin 3 kardeşinden birinin müebbet hapsine, diğerlerinin beraatına hükmedildi.

Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyü yakınlarındaki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan Karaca'nın, 22 Şubat 2024'te kulübede tüfekle vurulmuş halde bulunmasına ilişkin üç kardeşinin yargılandığı davanın karar duruşması, Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Karaca, tutuksuz sanıklar Ferhat Karaca, Doğan Karaca ile baba Ahmet Karaca, anne Alime Karaca ve sanık avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ahmet Karaca'nın "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kardeşi kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanıklar Doğan Karaca ve Ferhat Karaca'nın ise beraatini talep etti.

Sanık Ahmet Karaca'nın avukatı savcının görüşüne katılmadıklarını belirtti.

Sanıklar ise haklarında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından tutuklu sanık Ahmet Kaya'nın, takdiri indirimin ardından müebbet hapis cezasıyla çarptırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar Doğan Karaca ve Ferhat Karaca'nın ise beraatlarını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyü yakınlarındaki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan Karaca, 22 Şubat 2024'te kulübede tüfekle vurulmuş halde bulunmuştu.

Cinayet üzerine açılan soruşturmada sanıkların yanı sıra, babaları da gözaltına alınmış, üç kişi hakkında dava açılırken baba hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Sanıklar, "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu.