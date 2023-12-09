Söz yazarı, besteci ve yorumcu Bülent Ortaçgil, 7 yıl sonra yeniden Sinop'ta konser verdi. Usta sanatçı Bülent Ortaçgil, 7 yıl önce açık hava konserine çıktığı Sinop'ta konser verdi. Sinop Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı büyük bir coşkuyla karşılandı. Seyircilerin isteği üzerine eski şarkılarını söyleyen Ortaçgil, 1974 yılındaki ilk albümünün çıkış şarkısı olan 'Benimle Oynar Mısın?'ı seslendirdi. Ortaçgil'in sevilen şarkısı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Ortaçgil, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bülent Ortaçgil Sinop'ta konser verdi

SİNOP - Söz yazarı, besteci ve yorumcu Bülent Ortaçgil, 7 yıl sonra yeniden Sinop'ta konser verdi.

Usta sanatçı Bülent Ortaçgil, 7 yıl önce açık hava konserine çıktığı Sinop'ta konser verdi. Sinop Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı büyük bir coşkuyla karşılandı. Sahneye çıkan Ortaçgil, ilk olarak sanat dünyasındaki 50. yılına özel olarak hazırladığı 'Elli Buçuk' isimli albümünde yer alan şarkılarını seslendirdi. Seyircilerin isteği üzerine eski şarkılarını söyleyen Ortaçgil, 1974 yılındaki ilk albümünün çıkış şarkısı olan 'Benimle Oynar Mısın?'ı seslendirdi. Ortaçgil'in sevilen şarkısı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Ortaçgil, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.