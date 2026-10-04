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Bozdoğan Kaymakamı Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nda eğitim ortamını inceledi

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Bozdoğan Kaymakamı Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nda eğitim ortamını inceledi
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Bozdoğan'da Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nu ziyaret ederek okulun durumu, eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle görüşen Sözen, eğitim ortamı için değerlendirmelerde bulundu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nu ziyaret ederek okulun genel durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Yaka İlkokulu ve Anaokulu'nda gerçekleştirilen ziyarette Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, okul yöneticileriyle bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Okulun mevcut durumu ve öğrencilerin ihtiyaçları konusunda yöneticilerden bilgi alan Sözen, eğitim ortamının işleyişi hakkında da incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam Sözen, okulda yürütülen çalışmalar hakkında sohbet ederek öğrencilerin eğitim süreçleriyle ilgili görüşlerini dinledi. Kaymakam Sözen'in okul ziyaretinde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin ihtiyaçları ve okulun mevcut durumu da ele alınırken, eğitim ortamının daha verimli hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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