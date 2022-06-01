Bornova'da Sağlık Emekçileri Anısına Konser - Haberler

Bornova Belediyesi ve Bornova Galen Türk Halk Müziği Korosu iş birliğiyle pandemide hayatlarını kaybeden sağlık emekçilerinin anısına verilen konser büyük ilgiyle izlendi.

Murat Şahin yönetimindeki koro, birbirinden değerli eserleri Büyükpark içindeki Bornova Belediyesi Kültür Merkezi Sahnesi'nde seslendirdi. Bornovalılar, Turgay Güzelcan'ın da konuk sanatçı olarak sahne aldığı konseri izlemek için salonu tamamen doldurdu. "Pandemide Kaybettiğimiz Sağlık Emekçilerinin Anısına" başlığıyla düzenlenen konserde, koronun seslendirdiği eserlerin yanı sıra solo performanslar da büyük alkış aldı.

"MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUM"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Koro çalışmalarına katılarak türkülerimizin yaşamasına katkıda bulunan tüm koristlerimizi, onların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlayan eğitimcilerimizi ve müzisyenlerimizi kutluyorum. Böyle güzel bir konseri, yaşadığımız pandemi günlerinde hayatlarını hiçe sayarak çalışan sağlık emekçilerimizin anısına düzenlenmesi çok yüce bir davranış. Pandemide kaybettiğimiz sağlık emekçilerini büyük bir minnet ve saygıyla anarken, koro üyelerimizi bu yüce davranışları nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel