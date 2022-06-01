Bornova'da Sağlık Emekçileri Anısına Konser - Haberler

Bornova'da Sağlık Emekçileri Anısına Konser
ANKA - Yerel
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Bornova Belediyesi ve Bornova Galen Türk Halk Müziği Korosu iş birliğiyle pandemide hayatlarını kaybeden sağlık emekçilerinin anısına verilen konser büyük ilgiyle izlendi.
Bornova Belediyesi ve Bornova Galen Türk Halk Müziği Korosu iş birliğiyle pandemide hayatlarını kaybeden sağlık emekçilerinin anısına verilen konser büyük ilgiyle izlendi.
Murat Şahin yönetimindeki koro, birbirinden değerli eserleri Büyükpark içindeki Bornova Belediyesi Kültür Merkezi Sahnesi'nde seslendirdi. Bornovalılar, Turgay Güzelcan'ın da konuk sanatçı olarak sahne aldığı konseri izlemek için salonu tamamen doldurdu. "Pandemide Kaybettiğimiz Sağlık Emekçilerinin Anısına" başlığıyla düzenlenen konserde, koronun seslendirdiği eserlerin yanı sıra solo performanslar da büyük alkış aldı.
ANKA / Yerel