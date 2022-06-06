Bornova Belediyesi'nden Ücretsiz Meyve Fidanı - Haberler

Bornova Belediyesi'nden Ücretsiz Meyve Fidanı
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Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kendilerine gelen talep doğrultusunda ev ve bahçelere dikilmek üzere kendi yetiştirdiği erik, elma, zeytin, kiraz, şeftali, nar, vişne, ayva ve kayısı fidanlarının dağıtımını yaptı.
Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kendilerine gelen talep doğrultusunda ev ve bahçelere dikilmek üzere kendi yetiştirdiği erik, elma, zeytin, kiraz, şeftali, nar, vişne, ayva ve kayısı fidanlarının dağıtımını yaptı.
Bornova Belediyesi, tarımsal üreticilerin yanı sıra evlerinde ve bahçelerinde hobi amacıyla üretim yapanlara da destek oluyor.
Tarım alanında yaptıkları çalışmaları arttırarak sürdürdüklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "İlçemizde bulunan 12 köy yerleşkesinde üreticilere tohumdan ilaçlamaya ve eğitime kadar her konuda destek oluyoruz. Bornovalılardan gelen istekler bizim için önemli. Bu yüzden de gelen talepler doğrultusunda diğer mahallelerimizde yaşayan, üretici olmayan ve bahçesinde doğal meyve- sebze yetiştirmek isteyenlere de kendi yetiştirdiğimiz fidanlarından dağıtıyoruz "dedi.