Bornova Belediyesi'nden Karacaoğlan Mahallesi'ne Fidan Dikimi

Bornova Belediyesi, ilçedeki yeşil varlığını arttırmaya yönelik kapsamlı çalışmalardan birini de Karacaoğlan Mahallesi'nde yaptı. Bornova Belediyesi ekipleri yaklaşık 5 dönümlük alanda ilkokuldan üniversiteye her yaştan öğrencinin katıldığı çalışmayla akçaağaç, akasya ve ıhlamur fidanı dikimi yaptı.

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yoğun şehirleşme nedeniyle yeşil alanların azalmasının önüne geçmek için önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda, imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanlarda kent içi ağaçlandırma çalışması yapılıyor.

"SON YILLARDA YAŞADIĞIMIZ FELAKETLER DOĞANIN DENGESİNİN KORUNMASININ NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kentleşmenin getirdiği olumsuzlukları yeşillendirme çalışmalarıyla gidermeye çalıştıklarını söyleyerek, "Bornova'mızı daha yeşil bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son yıllarda yaşadığımız felaketler doğanın dengesinin korunmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Biz de fidan dikim çalışmalarımızla yeşil dengesini korumak için çalışıyoruz" dedi.

İduğ, Zamanla aynı alana yürüyüş ve dinlenme, spor ve oyun alanlarının da ekleneceği ve vatandaşlar tarafından daha etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanacağı belirtildi.