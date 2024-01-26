Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi, STK'ların Evini Sürdürüyor

Bornova Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplamak için projelendirdiği Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi, 2023 yılında da STK'ların evi olmayı sürdürdü. Son bir yıl içinde 659 toplantı, genel kurul ve etkinliğin gerçekleştiği merkez, 32 bin 612 kişiyi de misafir etti. Üye sayısı ise 469'a yükseldi.

Bornova Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olarak 2021 yılında hayata geçirilen Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi 2023 yılında da üye sayısını arttırarak hizmet vermeyi sürdürdü. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan geleceğin yeni nesil çalışma modeli Co-working Space konsepti ile üyelerine sürdürülebilir çalışma, toplantı ve etkinlik alanları ile özel bir çalışma ortamı sunan merkezde bir yıl içinde 659 etkinlik gerçekleşti. Dernekler başta olmak üzere vakıf, federasyon, konfederasyon, temsilcilik, platform, kooperatif, topluluk, sivil inisiyatif, sivil ağ ve girişim gibi 469 STK'ya kapılarını açtı. Yıl içinde gerçekleşen etkinliklerde ise 32 bin 612 misafir ağırlandı.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Yerleşke ile STK'ların hem kendi aralarında hem de belediye ile iletişim ağını arttırarak, ortak çalışma kültürünü geliştirmelerini amaçladık. Kurumlar arası işbirlikleri ile daha üretken ve yaratıcı olmalarına katkı sağladık. Merkezimizde ortak sekreterya, toplantı salonları, çalışma alanları, posta kutuları ve iletişim hatları gibi derneklerin temel ihtiyaçları karşılanıyor. STK'lar merkezi adres gösterip, her türlü toplantı, çalışma ve faaliyetlerini ortak alanlarda gerçekleştirebiliyorlar" dedi.