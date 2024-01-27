Borçka Belediye Başkanı Seçmen Kayıtlarının Silinmesini Protesto Etti

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, daha önce ilçede oy kullanan 391 seçmenin kaydının silindiğini belirterek "Yüz yıllık demokrasi geleneğimiz, seçme ve seçilme hakkı özgürlüğünün garantisinin seçim sandığının namusu olduğunu göstermiştir. Sandığın namusuna uzanan her el toplumsal barışa, demokrasiye, seçme ve seçilme özgürlüğüne yönelik ağır bir saldırı olacaktır" dedi.

CHP'li Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, yerel seçimlerde oy kullanacak 391 seçmenin kayıtlarının silinmesi ve eski ikametgah adreslerine gönderilmesi nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Orhan, şunları söyledi:

"HAKSIZ VE DAYANAKSIZ MÜDAHALELER OLACAĞI AÇIKTIR"

"Kıymetli Borçkalılar bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yasal haklarını kullanmak için bir aradayız. Yasal hakları kullanmak bir anayasal haktır aynı zamanda ve bugün de bir derdimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hiçbir zaman amacımız ortamı germek olmayacak ve tamamen sağduyuyla buradan ayrılacağız. Derdimizi bütün Borçka'nın duymasını arzu ediyoruz. Amacımız yasal, demokratik hakkımız olan oy kullanma hakkını en güzel şekilde 31 Mart'ta tecelli etmesini sağlamak bütün derdimiz de bu. Ülke olarak 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyoruz ve serbest ve adil seçimlerin yapılması, oy kullanacak seçmenlerin gerçek kayıtlara göre belirlenmesine bağlıdır. Millet egemenliği ve seçmen iradesi ancak bu şekilde tecelli eder. Bu kapsamda her seçim döneminde seçmen listeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen listelerini güncellenmesi kapsamında yeniden oluşturulur. Ancak bu işlemlerin yapılmasında siyasileşmiş idari kurumların adil olmayan müdahaleleri seçim sonuçlarını etkilemeye haksız ve dayanıksız müdahaleler olacağı açıktır.

"BORÇKA'DA 391 SEÇMENİN KAYDI SİLİNMİŞTİR"

Elbette seçmen listelerinin oluşumunda bütün siyasi partilerin itiraz hakları vardır ancak itirazların görüşülüp ve kararlaştırılmasında siyasi otoritelerin müdahalesinin olmaması, bir yargı kararının bütün seçmenleri ikna edecek, seçme ve seçilme hakkına müdahale anlamına gelmeyecek nitelikte ve adil olması gerekmekte. Yüz yıllık demokrasi geleneğimiz seçme ve seçilme hakkı özgürlüğünün garantisinin seçim sandığının namusu olduğunu göstermiştir. Sandığın namusuna uzanan her el toplumsal barışa, demokrasiye, seçme ve seçilme özgürlüğüne yönelik ağır bir saldırı olacaktır. Tam da bu anlamda işte istediğimiz şudur; yıllarca Borçka'da ikameti olan arkadaşlarımız, yakınlarımız, akrabalarımız ve siz sevgili Borçkalılar oy haklarının elinden alınmaması için bugün burada basın açıklaması yapıyoruz. Bu itiraz sonucu Borçka'da 391 seçmenin kayıtları silinmiş ve ya da eski yerlerine gönderilmiştir. Bugün soyadı Orhan olan yaklaşık 20 seçmen ve benim yakın akrabalarım, yıllarca burada oy kullanmış arkadaşlarım burada oy kullanamamakta ya da eşlerden bir tanesi Borçka'da ikamet ederken eşlerden diğeri köyüne gönderilmiştir. Arkadaşlar bu siyasi müdahaleye ve manipülasyona dur demek için bizde bugün buradayız.

"BORÇKA'DA BİR DEĞER YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Siyasi başarısızlıklar olabilir. Başarı olduğu gibi bir yerde başarısızlıklarda olabilir. Bu bir yenme yenilme meselesi değil, bu bir savaş da değil. Bu, demokrasinin en güzel şekilde işlemesi için Borçka'da güzel bir seçimin yapılması için herkes gibi bende Borçka Belediye Başkanı olarak ya da ilgili bütün yetkililer ve toplum olarak her birimiz bu tecellinin ortaya çıkması ve gerçekleşmesi için sağduyulu hareket etmek zorundayız. Bizim oylarımız bir defa kullanılıyor ve bunu da kullanmak için çaba da sarf ediyoruz arkadaşlar. Bu manipülasyona dur demek gerekiyor. Bugün herhangi bir siyasi partiyi ya da herhangi birini kötülemek adına burada değiliz ama mevcut olan müdahaleye de karşı çıkmak zorundayız arkadaşlar ve böyle bir saçmalık olmaz. Şu anda ilgili arkadaşlar gerekli görüşmeleri yapıyorlar ve bu görüşmeler neticesinde buraya da umarım güzel haberler gelir. Sevgili dostlar ben 28 yıl bu ülkeye insan yetiştirdim alnımın hakkıyla öğretmenlik yaptım ve elimden geldiğince eğitim sektöründe hizmetler verdim ve sizlerde benim bu çalışmalarımı taçlandırarak Borçka'da belediye başkanı yaptınız. Biz yaşamımızla, duruşumuzla Borçka'da bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Hiç kimse bunu manipüle edemez ve kimseye de manipüle ettirmeyiz."