Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler

Bolu Yangınında 8 Yakınını Kaybeden Mehmet Güner İlk Kez Konuştu

Bolu Yangınında 8 Yakınını Kaybeden Mehmet Güner İlk Kez Konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki yangında 8 yakınını kaybeden AK Parti'nin eski milletvekili Mehmet Güner, yangın anında kızıyla yaptığı son görüşmeyi anlattı. Duygusal bir konuşma yapan Güner, yaşanan ihmal ve yanlışlıklara rağmen evlatlarını geri getirebilecek hiçbir şeyin kalmadığını dile getirdi.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 8 yakınını kaybeden Bolu AK Parti 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner, ilk kez konuştu. Kızıyla yangın anında son kez görüntülü konuştuğunu dile getiren Güner, "Kızım telefonda, 'Yangın var. Odalarda duman doldu. Durum kötü, hakkınızı helal edin" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında Zehra Sena Güner Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, çiftin koruyucu ailesi oldukları Sümeyye Güner, Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin hayatını kaybetmişti. Yangın faciası sonrasında Zehra Sena Güner Gültekin'in babası AK Parti Bolu 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner ilk kez konuştu. TGRT Haber'de Yasemin Bozkurt'un programında konuşan Mehmet Güner, yangın sırasında kızıyla yaptığı son telefon konuşmasının detaylarını anlattı.

"Bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirebilecek hiçbir şey yok"

Konuştuğu esnada duygusal anlar yaşayan Mehmet Güner, "Damadımız, kardeşlerini de alarak 3 günlük bir kayak tatili yapmak için Kartalkaya'ya gitti. Yangından sonraki günde de döneceklerdi. Onların oradaki tatilinin son gecesiydi. Biz gece saat 03.30 civarında eşimin telefonu çaldı. Beni uyandırdı. Kalktık, kızım telefonda, 'Yangın var. Odalarda duman doldu. Durum kötü, hakkınızı helal edin' dedi. Ondan sonra ben hemen yola çıktım. Baktık ki, 'Çıkmadılarsa mümkün değil' onu gördük. Tamam, bir takım ihmaller var, yanlışlar var, sıkıntılar var ama bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirebilecek hiçbir şey yok" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
img

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.