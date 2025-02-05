Bolu Yangınında 8 Yakınını Kaybeden Mehmet Güner İlk Kez Konuştu

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 8 yakınını kaybeden Bolu AK Parti 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner, ilk kez konuştu. Kızıyla yangın anında son kez görüntülü konuştuğunu dile getiren Güner, "Kızım telefonda, 'Yangın var. Odalarda duman doldu. Durum kötü, hakkınızı helal edin" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında Zehra Sena Güner Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, çiftin koruyucu ailesi oldukları Sümeyye Güner, Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin hayatını kaybetmişti. Yangın faciası sonrasında Zehra Sena Güner Gültekin'in babası AK Parti Bolu 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner ilk kez konuştu. TGRT Haber'de Yasemin Bozkurt'un programında konuşan Mehmet Güner, yangın sırasında kızıyla yaptığı son telefon konuşmasının detaylarını anlattı.

"Bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirebilecek hiçbir şey yok"

Konuştuğu esnada duygusal anlar yaşayan Mehmet Güner, "Damadımız, kardeşlerini de alarak 3 günlük bir kayak tatili yapmak için Kartalkaya'ya gitti. Yangından sonraki günde de döneceklerdi. Onların oradaki tatilinin son gecesiydi. Biz gece saat 03.30 civarında eşimin telefonu çaldı. Beni uyandırdı. Kalktık, kızım telefonda, 'Yangın var. Odalarda duman doldu. Durum kötü, hakkınızı helal edin' dedi. Ondan sonra ben hemen yola çıktım. Baktık ki, 'Çıkmadılarsa mümkün değil' onu gördük. Tamam, bir takım ihmaller var, yanlışlar var, sıkıntılar var ama bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirebilecek hiçbir şey yok" dedi. - BOLU