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Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Ceren Yaman Doğan ve Kızı Lalin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Ceren Yaman Doğan ve Kızı Lalin Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin'in cenaze namazı Bolu'da kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından anne ve kızı toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin'in cenazeleri toprağa verildi. Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan (45) ve kızı Lalin (16) de çıkan yangında yaşamını yitirdi. Anne ve kızı için Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Ceren Yaman Doğan ve Lalin'in cenazeleri, kılınan namazın ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'na defnedildi.

Lalin'in Bolu Fen Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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