Bodrum Belediye Başkanı Aras'a 'Yılın Mücadeleci Başkanı' Ödülü

BODRUM, MUĞLA (ANKA) -

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma ve Ödül Töreni'nde "Yılın Mücadeleci Başkanı" ödülünü aldı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'nde 16 kategoride 44 ödül verildi.

Geçen yaz çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı "Mücadele" kategorisinde ödüle layık görülen Başkan Aras, ödülünü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan aldı.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ HER OLUMSUZLUK KARŞISINDA AYNI ŞEKİLDE, ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNEREK VE 10'UNCU YIL COŞKUSUYLA BAŞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aras konuşmasında şunları söyledi:

"Uğur Mumcu'nun 1962'de Cumhuriyet'te çıkan bir makalesiyle sözlerime başlamak istiyorum. Kendisi aynı zamanda bu makale ile 18 yaşında Yunus Nadi ödülünü de almış. Orada son paragrafta şöyle bir söz vardı: 'Her şeye Atatürk gücüyle ve 10'uncu yıl umuduyla başlayacağız, başlamalıyız' diyordu. Biz de tıpkı onun dediği gibi her güne, karşılaştığımız her olumsuzluk karşısında aynı şekilde, Atatürk gibi düşünerek ve 10'uncu yıl coşkusuyla başlamaya çalışıyoruz. Bu mücadelemiz ülkemizi barış, özgürlük ve demokrasi ile buluşturacaktır."

Çok sayıda ünlü ismin ödül aldığı gecede Siyaset, Basın, Bilim ve Teknoloji, Hukuk, Sanat, Toplum ve Kent, Spor, Mücadele, Çevre-Tarım, Dayanışma, Kültür (Kent Kültürü), Yaşam Boyu Başarı, Yılın Sanatçısı, Aydınlanma Savaşçısı, Emek ve Sağlık kategorilerinde ödüller verildi.