Bitlis'te Kaygan Yolda Tır Şarampole Yuvarlandı
Bitlis-Tatvan kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, şarampole yuvarlandı. Kazada tır şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kayganlaşan yolda tır şarampole yuvarlandı
BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır kayarak şarampole yuvarlandı.
Kaza Bitlis- Tatvan kara yolu üzerindeki Rahva bölgesinde meydana gelirken, kazada tır şoförü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel