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Bitlis'te Kaygan Yolda Tır Şarampole Yuvarlandı

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Bitlis-Tatvan kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, şarampole yuvarlandı. Kazada tır şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kayganlaşan yolda tır şarampole yuvarlandı

BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır kayarak şarampole yuvarlandı.

Kaza Bitlis- Tatvan kara yolu üzerindeki Rahva bölgesinde meydana gelirken, kazada tır şoförü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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